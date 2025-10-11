Kiekko-Espoon ja KalPan välinen SM-liiga-ottelu käynnistyi räväkästi, kun molemmat joukkueet onnistuivat maalinteossa pelin avausminuutilla.
Ensimmäisenä iski isäntäjoukkue Kiekko-Espoo. Kultakypärä Tomi Sallinen jäi KalPan maalin edustalle vapaaksi ja konkari käytti tilaisuutensa hyväkseen.
Johto kesti kuitenkin vain 31 sekuntia. Teemu Hartikainen punnersi itsensä maalin kulmalle, kiepautti kiekon maalille ja kiekko livahti sisään ohi Petteri Rimpisen.
Katso Teemu Hartikaisen maali pääkuvan videolta.