Espoolaisessa päiväkodissa on hytisty monta päivää alle 15 asteen lämpötilassa: "Lapset ovat itkuisia ja heillä on kädet kylminä"

– Siellä on aivan jääkylmät lattiat ja todella kylmä muutenkin – alle viisitoista astetta lämpöä. Minua alkoi palella jo siinä kohtaa kun otin kengät pois jalasta siksi aikaa, että sain lapset haettua. Tätä on jatkunut jo viikon verran. Nyt vein lapset mummolaan, kun oli pakko saada työt hoidettua, Forsström kertoo MTV Uutisille.

Lapset ovat saaneet oireita

– Lapset palelevat hirveästi ja heillä on kädet kylminä. He ovat myös olleet itkuisempia nyt. Olen pukenut heille villahaalarit ja villasukat, joita he käyttävät sisällä. Mutta kyllä siellä on niin kylmä, että tekisi mieli jättää myssy ja lapasetkin päälle myös sisätiloihin, Forsström tuumii.