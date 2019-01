Espoolaisen Anssin kotimatka Uberilla tuli kalliiksi: 20 kilometrin matkan hintana 150 euroa ja suljettu luottokortti

– Sitä kai optimistisesti ajatteli, että kun Uber on niin halpa. Mulla on tapana, ehkä vanhasta muistista, aina taksiin hypätessä kysyä hintaa kuskilta, Porttikivi kertoo. Uber-kuski ei sitä tiennyt. Kyydin aikana Porttikivi yritti selvittää hinta-arviota, mutta ei sellaista sovelluksesta enää löytänyt. Hän kysyi myös kuljettajalta, mutta tämäkään ei löytänyt sitä sovelluksesta.

Liikenne- ja viestintävirasto Trafi antoi kesällä taksiuudistuksen yhteydessä määräyksen "taksiliikenteen palvelun kokonaishinnasta, jonka ylittyessä tai arvioitaessa ylittyvän taksiliikenteen palvelusta on sovittava nimenomaisesti". Tämä kokonaishinta on tällä hetkellä sata euroa.

– Matkustaja saa aina hinta-arvion ennen matkan alkamista, ja hänen on eksplisiittisesti hyväksyttävä se.

Puhelimessa hän vielä tarkentaa, että jos ruuhkakerroin on voimassa, siitä tulee erillinen varoitusviesti sovellukseen. Eikä asiakkaan hänen mukaansa tarvitse itse laskea ruuhkakertoimen vaikutusta vaan sovellus näyttää arvion kerrottuna ruuhkakertoimella. Lisäksi ruuhkakertoimesta varoitetaan erillisellä varoituksella.

– Minusta sopiminen viittaa inhimilliseen toimintaan, kuskin on tarkistettava, tietääkö asiakas, että matka tulee maksamaan yli satasen.

Byrne kertoo, että itse asiassa lopullinen hinta on saatavilla ennen matkaa ainoastaan joissakin amerikkalaiskaupungeissa, ei Euroopassa.

"[S]inulta veloitetaan joko minimimaksu tai hinta, joka perustuu matkan kestoon ja pituuteen ja sisältää perusmaksun, varausmaksun, lisämaksut, tietullimaksut sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät, kuten dynaamiset hinnanmuutokset, kun kysyntä on suurta kaupungissa, jossa pyydät kyytiä. Hinnat voivat vaihdella sijainnin, valitsemasi ajoneuvovaihtoehdon ja muiden tekijöiden mukaan."

Luottokorttikin suljettiin

– Kun kolmannen kerran soitin asiakaspalveluun ja kyselin tilannetta, he ehdottivat, että blokkaan Nordean apista nettimaksut kokonaan. He ilmoittavat, kun asia on käsitelty ja voin laittaa nettimaksut taas päälle, Porttikivi kertoo. Tämä aiheutti muun muassa sen, ettei Porttikiven poika voinut kulkea bussilla HSL:n matkalippusovellusta käyttäen, sillä sovellus oli kytketty Porttikiven maksukorttiin.