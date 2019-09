Espanjan myrskyt vaativat kolmannen uhrinsa – täpärästi myrskynsilmän välttänyt Kari: "Sääliksi käy naapuripitäjiä"

Orihuela Costassa asuva Kari Rosenlöf vältti täpärästi myrskyn pahimman riepotuksen. Rannikkokylässä on satanut ja tuullut rajusti, mutta tulvavesi on päässyt laskemaan mereen, eikä ole siksi tehnyt suurta vahinkoa.

Toisin on reilun 25 kilometrin päässä sijaitsevassa Orihuelassa.

– Siellä koko kaupunki tulvii ja ihmisiä on evakuoitu, Rosenlöf kertoo.

El Mundo kuvailee tilannetta Orihuelan kaupungissa vakavaksi, ja monin paikoin kaduilla on yli metrin verran vettä.

– Tulvavedet on alkaneet laskemaan, aurinko hiljalleen paistaa. Meidän kohdallemme myrsky osui viime yönä kaikkein kovimmin. Etelään päin taitavat tiet vielä olla poikki, mutta monet muut on saatu jo auki, Rosenlöf kertoo.

– Me säästyimme tällä alueella toistaiseksi hyvin lievin vaurioin, kun vertaa naapurikuntiin, kuten Orihuelaan ja Valenciaan. Sääliksi käy naapuripitäjiä, hän huokaisee.

Niin Orihuela Costassa kuin muuallakin rannikolla koulut, kahvilat ja kaupat on suljettu ja liikenne on hyvin vähäistä. Useita lentokenttiä itärannikolla on suljettu.