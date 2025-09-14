Ainakin yksi ihminen on löydetty kuolleena Espanjan pääkaupungissa Madridissa eilen tapahtuneen baariräjähdyksen jäljiltä, kertovat pelastusviranomaiset.
Räjähdyksessä loukkaantui 25 ihmistä, joista kaksi vakavasti.
Räjähdyksen syyksi epäillään kaasuvuotoa.
Pelastushenkilöstö kävi baarin jäännöksiä läpi tänään ruumiskoirien avustuksella.
– Tämä on ollut vaikeaa työtä, joka on vaatinut paljon työvoimaa. Olemme käyneet tilaa läpi tiili tiileltä, sanoo paloviranomaisten edustaja Javier Ramos.
Baari tuhoutui räjähdyksessä täysin. Kerrostalo, jossa baari sijaitsi, jouduttiin evakuoimaan.