Espanjalaistähti Santi Cazorla palaa kasvattajaseuraansa – teki sopimusneuvotteluissa upean eleen

– Monet voivat ajatella, että minulla on paljon hävittävää, eikä mitään voitettavaa. Minusta se on päinvastoin. Kun 9-vuotiaalla pojalla on unelmana pelata kotikaupungissaan ihmistensä ja perheensä edessä, sinun on hyväksyttävä haaste, Cazorla toteaa Marcan mukaan viitaten lapsuuteensa.