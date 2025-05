Real Madrid aloitti siirtopelin – Espanjan maajoukkuepakki tarttui haaviin

La Ligassa pelaava Real Madrid on hankkinut puolustaja Dean Huijsenin, 20, riveihinsä.

Huijsen siirtyy Real Madridiin Valioliigassa pelaavasta Bournemouthista. Mediatietojen mukaan Real maksaa Huijsenista noin 50 miljoonan punnan (noin 59,4 milj. euron) siirtokorvauksen.

Huijsenin viisivuotinen sopimus astuu voimaan 1. kesäkuuta, joten hän voi pelata Real Madridin riveissä jo kesän seurajoukkueiden MM-kisoissa.

Nuori keskuspuolustaja on pelannut hienon läpimurtokauden Valioliigassa. Hän on tehnyt 30 pelissä kolme maalia ja on osaltaan ollut väkevästi siivittämässä kohti kymmenen parhaan joukkoa.

Huijsen debytoi maaliskuussa myös Espanjan maajoukkuessa, kun hän pelasi isossa roolissa Hollantia vastaan pelatuissa Kansojen liigan puolivälieräotteluissa.