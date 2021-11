Uskomaton paluu toteutui – seuraikoni takaisin Barcelonan paitaan

Alves on voittanut urallaan Mestarien liigan kolme kertaa. Hänellä on myös olympiakulta Tokion kisoista sekä viisi Espanjan, yksi Italian ja kaksi Ranskan mestaruutta. Barcelonan kausi on ollut vaikea, se erotti vastikään päävalmentaja Ronald Koemanin ja on sarjassa vasta yhdeksäntenä 12 pelatun kierroksen jälkeen.