Esapekka Lapin tilanne ratkesi? Asiantuntija sanoo suoraan: "Yhdet puheet niin kuin sökössä"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Maalissa Neuville oli 1,3 sekuntia Lappia nopeampana. Läpi kisan hyvää vauhtia osoittanut kuski näytti samalla varmistavan sen, ettei Hyundailla ole enää tarvetta kilpailuttaa kuskeja keskenään. C Moren asiantuntija Riku Tahko näkee tilanteen selvänä.

– Neuville on ansainnut kakkospaikkansa. Nyt se tilanne jäädytetään. That’s it. Se on yhdet puheet niin kuin sökössä, Tahko totesi Neuvillen tullessa maaliin.