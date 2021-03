ESA julkaisi kuvan: Suezin kanavan valtava laivaruuhka avaruudesta katsottuna

Suezin kanava on erittäin merkittävä maailmanlaajuiselle laivaliikenteelle ja sen tukkiutuminen on merkittävä asia taloudellisesti ja tavaran liikkumisen kannalta.

Vasemmalla oleva kuva on otettu normaalina päivänä 21.3.2021. Oikealla oleva kuva on otettu 25.3.2021. Kuvassa näkyy selvästi alueen ruuhkautuminen tukoksen seurauksena. On syytä huomata, että viimeisimmän kuvan ottamisestakin on kulunut useita päiviä.