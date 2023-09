Joe Jonas hakee avioeroa vaimostaan Game of Thrones -tähti Sophie Turnerista

CNN:n saamien julkisten tietojen mukaan Jonas Brothersin laulaja Joe Jonas on jättänyt avierohakemuksen tiistaina 5. syyskuuta Floridassa ja hakee näin ollen avioeroa Game of Thrones -tähti Sophie Turnerista. Hakemuksessa sanotaan, että avioliitto on peruuttamattomasti rikkoutunut.