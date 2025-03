Erkki ja Tarja halusivat levittää sanomaa kumppanuusvanhemmuudesta Supernanny-ohjelman avulla – näin heidän perheellään menee nyt

Erkki ja Tarja kertovat MTV Uutisille, mitä heidän elämäänsä kuuluu nyt, kun Supernanny Suomi -jakson kuvauksista on vierähtänyt noin puolitoista vuotta.

Uuden Supernanny Suomi -kauden kolmannessa jaksossa tutustutaan kumppanuusperheeseen, johon kuuluu jakson kuvausten aikaan viiden kuukauden ikäinen Elton-vauva sekä aikuiset Ansku, Erkki ja Tarja.

Anskun, Erkin ja Tarjan suurin unelma kävi toteen kumppanuusvanhemmuuden kautta. Hartaasti toivottu Elton sai alkunsa koti-inseminaation avulla, eivätkä lapsen vanhemmat Ansku ja Erkki ole koskaan olleet romanttisessa suhteessa keskenään.

Vaikka Eltonin elämä olikin sujunut hyvin, halusivat Erkki, Tarja ja Ansku varautua tulevaan niin hyvässä kuin pahassakin ja näin ollen kutsuivat supernanny Pia Penttalan luokseen. Erkki totesi jaksossa, että he pyysivät Penttalan paikalle, jotta tämä voisi antaa "ammattilaisen vinkkejä amatööreille".

Kuvassa Ansku, Elton-vauva, Tarja ja Erkki.

Supernanny Suomi -jakson kuvauksista on kulunut aikaa noin puolitoista vuotta. Erkki ja Tarja kertovat nyttemmin MTV Uutisille, että heidän elämäänsä kuuluu erinomaisen hyvää. Pariskunnan mukaan Eltonista on kuoriutunut todellinen automies, joka esimerkiksi päiväkodissa höpöttää autoista kaiken päivää.

– Elton täytti juuri kaksi vuotta ja on hirmuinen ilopilleri. Hän vetää menemään kaasu pohjassa aamusta iltaan. Hän on todella energinen veitikka, Erkki kertoo.

– Se energia, joka hänellä on, on kyllä ihan uskomaton. Hän viilettää aina leluautoilla ympäri taloa, Tarja säestää.

"Kaikki tahtovat kaiken menevän mahdollisimman hyvin"

Erkin ja Tarjan matka kumppanuusvanhemmiksi ei ole ollut helppo. Pariskunta kertoo Supernanny-jaksossa, että he yrittivät monta kertaa saada omia lapsia, mutta raskaudet päättyivät aina keskenmenoon. Kolmannen keskenmenon jälkeen pari ajatteli, että he pärjäävät hyvin kahdestaankin.

Kaikki kuitenkin muuttui heidän katseltuaan kumppanuusvanhemmuudesta kertovaa tv-ohjelmaa. Ajatus kumppanuusvanhemmuudesta tuntui aluksi pähkähullulta, mutta tarkemmin asiaa pohdittuaan Erkki ja Tarja totesivat, että kyseessä olisi kaikkien osapuolten toivoma lapsi, ja heillä olisi hyvin aikaa tutustua vanhemmuuskumppaniin.

Lopulta Erkki ja Tarja löysivät Anskun kumppanuusvanhemmuusryhmän kautta. Pohjana kolmikon väliselle keskustelulle oli aiesopimus, joka auttoi pohtimaan vanhempien välistä rooli- ja vastuujakoa jo ennen kuin lasta alettiin yrittämään.

Erkki ja Tarja kertovat MTV Uutisille, että kumppanuusperhe-elämä on sujunut yllättävänkin hyvin. Vaihdot Eltonin kotien välillä ovat menneet hienosti, eikä mistään ole tarvinnut taistella, vaan kaikki on hoidettu hyvässä yhteisymmärryksessä.

– Kaikki tahtovat kaiken menevän mahdollisimman hyvin, ja se on kyllä toiminut tämän kahden vuoden ajan loisteliaasti, Erkki sanoo.

– Pyrimme tekemään kaikessa ratkaisuja lapsen edun mukaisesti. Hyvin on mennyt, Tarja jatkaa.

Erkin ja Tarjan mukaan kumppanuusperhe-elämä on sujunut yllättävänkin hyvin.

Vauvavuoden aikana Eltonin hoitovastuu oli pääosin Anskulla, sillä tuolloin hän vielä imetti lasta. Nykyisin Elton viettää koko ajan enemmän aikaa myös Erkin ja Tarjan luona. Tällä hetkellä lapsi on Erkin ja Tarjan luona pari yötä ja yhden illan viikossa.

– Vielä ei olla puolet ja puolet -systeemissä, mutta näin oli suunniteltukin, kun hän on vielä niin pieni. Hän on nyt enemmän Anskulla ja tulee ajan myötä olemaan puolet ja puolet, Erkki kertoo.

Täysäiti

Supernanny-jaksossa pohdittiin Penttalan johdolla Tarjan roolia Eltonin elämässä. Tarja kertoi jaksossa, ettei halua viedä Anskulta äidin roolia ja pohti, voisiko hänen roolinsa Eltonin elämässä olla esimerkiksi mummomainen tai tätimäinen. Penttala kertoi kuitenkin ajattelevansa, että Tarja on Eltonille Tarja, ja että tämän merkitys lapselle on yhtä suuri kuin Anskun äitinä.

Jakson lopussa Tarja sanoi, että hän tekee asioita äitinä, muttei kuitenkaan halua viedä äidin roolia Anskulta. Hän kertoi, ettei häntä kutsuta äidiksi, vaan Tarjaksi.

Tarja liikuttuu muistellessaan keskustelua, jonka he kävivät asiaan liittyen Penttalan kanssa.

– Pia antoi eväitä, ja miten Anskukin pitää minua äitinä, vaikka minua ei kutsuta äidiksi. Se selkeytti omia ajatuksiani, että kyllähän minäkin tavallaan tässä äiti olen, Tarja sanoo.

– Sinähän olet täysäiti. Nimitys on vain eri, mutta täysäitihän sinä olet, Erkki sanoo väliin.

– Eihän se nimitys ole tärkein asia. Tärkein asia on se, että Eltonin kanssa ollaan normaali perhe. Ja kun Elton tuosta kasvaa, niin hän saa tietenkin päättää, millä nimellä minua kutsuu. Nyt hän kutsuu minua Tarjaksi, Tarja jatkaa.

Best dad in the galaxy

Supernanny-jaksossa Erkki kertoi, että oli ennen Eltonin syntymää ostanut itselleen Best dad in the galaxy -tekstillä varustetun paidan, jonka hän oli ajatellut pukevansa synnytyslaitokselle. Hän ei kuitenkaan ollut käyttänyt kyseistä paitaa, sillä koki, ettei ollut ansainnut sitä. Jakson loppupuolella Erkki veti paidan vihdoin ylleen.

Erkin mukaan paita on sittemmin pysynyt hänellä käytössä.

– Koen ansaitsevani sen. Minulle on tullut toinenkin isiaiheinen t-paita, jota pidän päälläni, hän kertoo.

Nykyisin Erkki kokee, että on ansainnut galaksin parhaan isän paidan.

"S aimme juuri sen, mitä halusimme"

Erkki ja Tarja ovat yhtä mieltä siitä, että Supernanny Suomi -kuvaukset olivat mukava ja kaikin puolin positiivinen kokemus. Heidän toiveenaan oli levittää Supernanny-jakson avulla sanomaa kumppanuusvanhemmuudesta ja tarjota siitä tietoa, ja se toive täyttyi. Lisäksi he saivat myös hyviä vinkkejä lastenhoitoon liittyen.

– Koen, että saimme juuri sen, mitä halusimme, Erkki sanoo.

Tietoisuus kumppanuusvanhemmuudesta on parin viime vuoden aikana lisääntynyt, ja nykyisin netistä löytyy Kumppanuusvanhemmaksi-sivusto kumppanuusvanhemmille sekä sitä harkitseville. Kumppanuusvanhemmaksi-hanke järjestää myös tapahtumia, joissa kumppanuusperheet voivat tavata toisiaan.

Erkki ja Tarja suosittelevat kumppanuusvanhemmuutta lämpimästi.

– Se on erittäin hyvä tapa hankkia lapsi, jos (pariskunnalla) on ongelmia saada lapsi tai ei ole kumppania. Se on siinäkin mielessä hyvä, että molemmissa perheissä vanhemmat saavat omaakin aikaa, kun lapsi on välillä toisessa kodissa, Tarja sanoo.

– Se on aivan loistava etu, mitä painotan. Omaa aikaa on enemmän, mutta kyseessä ei ole avioeroperhe eikä ole niitä taisteluita, Erkki komppaa.