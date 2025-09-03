Erja Häkkinen kertoo muistisairaudestaan: "En ala panikoimaan"

Erja Häkkinen kertoo Aivosäätiön artikkelissa elämästään alkavan muistisairauden kanssa.

Yrittäjä Erja Häkkinen, 64, kertoi keväällä alkavasta muistisairaudestaan, joka alkoi oireilla niihin aikoihin, kun Häkkinen teki muuttoa Ranskasta takaisin Suomeen. Nyt Häkkinen kertoo Aivosäätiön haastattelussa saaneensa diagnoosin kognitiivisesta heikentymästä, joka voi johtaa muistisairauteen.

Häkkisen mukaan hän päätti alusta asti, ettei piilottaisi diagnoosiaan, vaan on halunnut tuoda omalla esimerkillään muistisairauskeskusteluun avoimuutta. Häkkinen on Aivosäätiön vuoden 2025 Alzheimer-kampanjan kasvot.

Diagnoosistaan huolimatta Häkkinen on päättänyt elävänsä muutoin kuten ennenkin, vaikka hän tiedostaa, että jonain päivänä tulevaisuudessa hän ei enää muista. Autolla ajamisen hän on lopettanut, sillä pelkää, että ratissa sattuisi unohduksia.

Kertomansa mukaan Häkkinen ei ole tehnyt elämäänsä suuria muutoksia, mutta hänellä on lääkärin määräämä päivittäinen lääkitys. Niiden toimivuudesta ei kuitenkaan ole takeita.

– Täytyy kuitenkin pitää toivoa yllä.

Häkkinen kertoo kehittäneensä strategian sellaisia tilanteita varten, joissa hän unohtaa, mitä olikaan tekemässä. Tuolloin Häkkinen pysähtyy ja odottaa hetken.

– Sitten aina katselen pari minuuttia, niin kohta se palautuu mieleen. En ala panikoimaan.

Suomalaiseen yhteiskuntaan Häkkinen toivoo avoimempaa keskustelukulttuuria sairauksista. Hän kertoo saaneensa synnyinmaahansa takaisin muutettuaan paljon kiitoksia avoimesta puheesta omasta sairaudestaan.

Erja Häkkinen on ollut yli kymmenen vuotta yhdessä kumppaninsa, elokuva-alalla työskentelevät Mika Karttusen kanssa.

Häkkinen oli aiemmin naimisissa F1-kuljettaja Mika Häkkisen kanssa. Kaksikko erosi vuonna 2008 ja heillä on kaksi aikuista lasta: Aina ja Hugo.