Erja Häkkinen paljasti poikansa Hugo Häkkisen päivätyön – seuraa isänsä jalanjäljissä

Yrittäjä Erja Häkkinen on asunut 40 vuotta ulkomailla, mutta puolisen vuotta sitten hän muutti asumaan Suomeen pysyvästi. Huomenta Suomessa vieraana ollut Häkkinen kertoo sopeutuneensa hyvin, vaikka Helsinki onkin vuosien saatossa muuttunut paljon.

Häkkinen on puhunut avoimesti, että hänellä on todettu alkava muistisairaus. Hän kuvailee haastattelussa ensioireiksi, että hän alkoi unohdella, mitä oli tekemässä ja ihmisten nimet alkoivat unohtua.

– En ole huomannut, että se olisi mennyt pahempaan suuntaan. Se voi tapahtua, mutta nähtäväksi jää, Häkkinen sanoo.

Yllä olevalla videolla Häkkinen kuvailee oireitaan.

Häkkisellä on ex-miehensä Mika Häkkisen kanssa kaksi lasta, jotka asuvat Monacossa. Hugo täyttää loppuvuodesta 25 vuotta ja Aina täytti hetki sitten 20 vuotta. Häkkinen kertoo, että lapsilla on tällä hetkellä meneillään yliopistossa viimeiset opiskeluvuodet.

– Opiskelevat siellä ja ovat tyytyväisiä, Häkkinen sanoo ja kertoo, että lapset eivät ole muuttamassa ainakaan näillä näkymin Suomeen.

Hugo on seurannut isänsä jalanjäljissä moottoriurheilun pariin.

– Hänen on sisko- ja velipuolensa ajavat kartingia ja Hugo on heidän managerinsa. Hän kuskaa nuoria ympäri maailmaa ja hoitaa, mitä siinä tarvitsee tehdä. Hän tekee sitä nyt jo työkseen. Pystyy kyllä opiskelemaan myös etänä yliopiston loppuun, mutta tämä on hänen päivätyönsä, Häkkinen kertoo.