Erikoisjoukot piirittävät yhä joukkomurhaajaa Thaimaassa, äiti tuotiin paikalle – valvontakamerat näyttävät, kuinka ampuja käveli kylmänrauhallisesti pitkin käytäviä

Ampujan uskotaan linnoittautuneen kauppakeskukseen, ja hänellä on kerrottu olevan panttivankeja. Tietoa ei kuitenkaan ole saatu vahvistettua.

BBC:n mukaan armeijan erikoisjoukot ja poliisi on mennyt sisälle kauppakeskukseen, ja sisältä on kuulunut laukauksia. Lehden mukaan myös ampujan äiti on tuotu paikalle suostuttelemaan poikaansa lopettamaan veriteot.