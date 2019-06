Erikoisen voimakas lämpötilaero halkoo Suomen ensi viikolla – meteorologikin kummissaan: "Alueella, jossa on juuri ollut hellettä, on tulossa ensi viikolla lunta”

Helleraja on tänäänkin ylittynyt suuressa osassa maata. Eilen mitattiin huikeat 32,3 astetta Oulunsalossa.

Kylmä säärintama saapuu Suomen ylle huomenna lännestä. On mahdollista, että helleraja ylittyy huomennakin vielä paikoin, mutta lämpötilat viilenevät yleisesti.

”Lappiin jopa viiden sentin lumikertymiä”



Samaan aikaan, kun Lapissa tallustellaan lumessa, on helteitä odotettavissa Etelä-Suomeen.

– Aika dramaattinen ero siinä on eteläisimmän ja pohjoisimman Suomen välillä, kuvailee Roine.

– Kummallista on se, että Pohjois-Lapissa on ollut hellettä eilen ja tänään, mutta samalle seudulle on tulossa ensi viikolla lunta. Sellaista tilannetta ei kyllä ihan heti tule tässä mieleen, Roine kummastelee.