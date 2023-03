Pohjoisen yöt ovat liki 30 astetta kylmempiä kuin päivät – etelään tulossa rajusti lunta: "Maanantai on yksi pahimmista päivistä"

– Siellä on ihan selvästi vielä talvi. Suuressa osassa maata on aivan upeat kevättalviset säät, aurinko paistaa, sanoo MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi.

Vaikka Suomen pohjoisosissa on öisin ollut jopa -30 asteen pakkasia, päivällä pakkaslukema on -5 asteen tienoilla. Lämpötilan vaihtelu on siis valtaisaa.