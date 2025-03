Erikoinen tapaus MM-hiihdossa: Kilpailija joi olutta kesken matkan

Hiihdon MM-kisojen kuninkuusmatka päättyi haitilaisen Stevenson Savartin osalta ennen aikojaan.

Savart oli yksi neljästä hiihtäjästä, jotka eivät selvinneet maaliin asti miesten 50 kilometrin kisassa.

Maaliin päästessään hän olisi ollut lähellä parasta henkilökohtaista sijoitustaan Trondheimin MM-kisoissa. Savart oli sprintin karsinnassa 69:s, perinteisen kympillä 80:s ja yhdistelmäkilpailussa 89:s.

Viidelläkympillä hän kuitenkin päätti jättää leikin kesken kahden kierroksen jälkeen. Sitä ennen ladun varressa nähtiin erikoinen tilanne, kun Savart pysähtyi nauttimaan olutta riemastuneen yleisön kanssa.

– Tämä on isoin kisa, jonka olen koskaan elämässäni kokenut. Tämä on aivan hullua. Yleisö on uskomaton, Savart tunnelmoi ruotsalaiselle Expressen-lehdelle.

Savartin kisojen toinen kohokohta oli parisprintti, jossa hän löi Haitin parinsa Theo Mallettin kanssa Thaimaan, Kreikan, Serbian, Unkarin, Kolumbian, Pohjois-Makedonian ja Portugalin kaksikot. Parin sijoitus oli 35:s.