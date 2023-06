Erika Vikman söpöilee Peppi-koiransa kanssa: "Jonkun se on tässä perheessä töissä käytävä"

View this post on Instagram

– Ihanat söpöläiset! Peppi on prinsessa ja Erika on kuningatar. Olette niin suloisia.

– Hän tarvitsi uuden kodin ja mun elämästä löytyi paikka hänelle. Meistä on kahdessa viikossa tullut erottamattomat ja hän on tuonut mun arkeen niin paljon iloa ja rakkautta ja riiviömäistä säpinää. Peppi on vienyt mun sydämen täysin, Vikman kirjoitti tuolloin Instagram-tilillään.

Päivityksessään Vikman otti kantaa myös pitkälle jalostettujen lyhytkuonoisten koirien terveysongelmiin, joka on aiheena puhuttanut paljon viime vuosien aikana. Vikman totesi kirjoituksessaan tuolloin, että kyseiset terveysongelmat on hyvä tiedostaa ja kertoi tämän mietityttäneen häntä myös Peppi-koiran kohdalla. Hänen mielestään se, että ulkonäkö on viety jalostuksessa koiran terveyden edelle, on väärin.