Emily in Paris -tähti Lily Collins juhli tasa-arvoa Helsinki Pridessa: "Tämän paraatin päälle ei voi sataa"

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Lily Collins , 34, osallistui lauantaina 1. heinäkuuta Helsingin Pride -tapahtumaan. Muun muassa Netflixin suositusta Emily in Paris -sarjasta tunnettu Collins julkaisi Instagram-tilillään päivityksen, jossa on esitellyt, kuinka pride-päivä sujui hänen osaltaan.

View this post on Instagram

Suomi on tullut Collinsille viime kuukausien aikana tutuksi, sillä hän on viettänyt sosiaalisen mediansa perusteella paljon aikaa Pohjoismaissa. Syy lienee siinä, että hänen aviomiehensä Charlie McDowellin ohjaamaa ja tuottamaa Tove Janssonin Kesäkirja-teokseen perustuvaa elokuvaa kuvataan tällä hetkellä Suomessa, kertoo muun muassa Deadline .

View this post on Instagram

Collins tunnetaan suurena muumien ystävänä. Muumien virallisella sivulla onkin julkaistu hänen Muumeihin keskittyvä podcastinsa Lily Collins' Guide to the Moomins. Collins on myös kertonut, että rakkaus muumeihin on aina yhdistänyt häntä sekä aviomies McDowellia.