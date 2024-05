Erika Vikman julkaisi hänelle lähetetyn törkeän kommentin – tiukka viesti ilkeilijöille: "Tiedoksi..."

Laulaja Erika Vikman julkaisi Instagram-tarinassaan kuvakaappauksen törkeästä viestistä, joka on kirjoitettu hänen Instagram-kuvansa kommenttikenttään. Viestissä lukee "Sulla näyttää olevan "läskiä" vatsalla. Oot vielä nuori".

– Eli siis: haluan elää maailmassa, jossa jokainen kroppa on ok ja sen kropan kanssa saa pukeutua miten itse haluaa, saa mennä sen kanssa minne haluaa, voi julkaista muokkaamattomia kuvia siitä ylpeänä ja käyttää sitä miten haluaa. Ilman, että kenelläkään on sanavaltaa siihen, hän kirjoittaa.