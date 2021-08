Epäily törkeästä ihmiskaupasta: Mies toi ulkomailta puolisoksi alaikäisen hyväksikäytettäväksi vuosien ajaksi – määräsi, milloin nainen saa puhua

Poliisin mukaan epäilty oli salakuljettanut naisen Suomeen jo vuonna 2017. Tuota ennen he olivat tehneet lähtömaassa avioliittosopimuksen, poliisin mukaan nainen oli tuolloin alaikäinen.

Esitutkinnan perusteella epäilty mies on käyttänyt naista seksuaalisesti ja taloudellisesti hyväkseen. Hän on hallinnut naisen rahoja, valvonut asioimista viranomaisten kanssa ja rajoittanut naisen liikkumista. Epäilty on myös määrännyt, milloin uhri saa puhua.