Entinen HIFK-hyökkääjä leipoi aikamoisen maalin: "Täällä lentää popparit kattoon"

And teki niin sanotun kärkikynän, käytti laattaa luistintensa takana ja veivasi Kiekko-Espoon puolustajan Sakari Turtiaisen totaalisesti sumpille.

Suoritus päättyi, kun And kiersi espoolaisisäntien veräjää vartioineen Jani Lampisen ja puttasi limpun tyhjänä eteensä avautuneeseen uuniin.

C Moren selostajan Juho Kokon reaktio ei jäänyt vaisuksi.

And on pelannut KeuPassa lainalla SM-liigaseura KooKoosta. Hän on naputtanut keuruulaisnutussa tällä kaudella 18 Mestis-ottelussa tehopisteet 9+12=21.