Ensitreffit-pari Matti ja Pauliina asuvat 600 kilometrin päässä toisistaan – Töllötuomarit: "Voiko kaukosuhde toimia?"

Pareista Matti ja Pauliina ovat edelleen yhdessä. Pari elää tällä hetkellä kaukosuhteessa ja heidän välillään on 600 kilometrin välimatka, vaikka Matilla onkin kirjat Oulussa. Töllötuomarit puntaroivat, voiko suhde kestää välimatkan ja sen, että he ovat eri aikoina töissä.

– Nyt syksyn aikana Matti on käynyt paljon Oulussa Pauliinan luona, kun taas Pauliina ei ole ehtinyt niin paljon käymään Matin luona Vantaalla. Mutta he eivät stressaa tulevaa, Katja Lintunen kertoo.

– No hyvä, koska meillä oli ongelmia saada heitä edes yhteishaastatteluun, sillä heillä on niin erilaiset aikataulut. Matti tekee paljon myös iltavuoroja ja Pauliina on puolestaan päivätyössä. Mietin, että milloin he oikein ehtivät näkemään, Utula pohtii.