Ensitreffit-osallistujat Julia ja Waltteri paljastavat parisuhdestatuksensa – tällaisia yhteydenottoja he ovat saaneet

– Varsinaisia treffikutsuja ei ole tullut, mutta sen kaltaisia viestejä. Ihmisiltä on tullut sellaisia viestejä, että vau, en tiennyt että tuollaisia miehiä on olemassakaan. Ne ovat tuntuneet tosi kivoilta, Waltteri kertoo.

– Heillä on hyvät kaverilliset välit. He ovat nyt nähneet myös paljon muiden parien kanssa. He kertoivat, että on tärkeää saada samaistumispintaa, jotta voi jutella omista kokemuksistaan jonkun sellaisen kanssa, joka on kokenut saman, Utula kertoo.