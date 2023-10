Tällaiset ovat Ensitreffit alttarilla -osallistujien suhdetaustat – Töllötuomarit paljastavat: Joukossa todella ikäviäkin tarinoita

Tiistaina 10. lokakuuta alkavan Ensitreffit alttarilla -ohjelman kymmenennen kauden osallistujat on julkaistu.

Utula on haastatellut kauden kaikki osallistujat ennakkoon ja tavannut parit myös heidän häissään.

Osallistujat avaavat ainutlaatuisissa haastatteluissa aiempaa suhdehistoriaansa, joka ei tule sen kummemmin ilmi edes ohjelmassa - mutta joka toisaalta selittää monenlaista käyttäytymistä myös ohjelmassa nähtävissä tuoreissa parisuhteissa.



Yksi merkittävä ja yhdistävä tekijä hakijoiden parisuhdetaustassa on nykyinen nettideittailukultuuri, josta kellään osallistujalla ei ollut hyvää sanottavaa.



Moni osallistuja on ollut jo useamman vuoden sinkkuna, sillä he ovat ajautuneet tahtomattaan erilaisiin säätösuhteisiin, niin kutsuttuihin situationship-tilanteisiin, joita ei voi kutsua oikeastaan edes parisuhteiksi.