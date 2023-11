Ensitreffit-Miika tapasi nykyisen avopuolisonsa TikTokin kautta noin vuosi sitten – nyt pari elää vauva-arkea: "Olemme todella onnellisia"

Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu Miika sai kumppaninsa kanssa ensimmäisen yhteisen lapsensa viime viikolla . Miika kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että pienokainen syntyi viikon etuajassa ja synnytys meni hyvin. Perhe on kotiutunut synnytyssairaalasta ja päässyt aloittamaan uutta arkea.

– Lapsi opettaa aika paljon ja olemme todella onnellisia. Arki on alkanut rullaamaan hyvin, vaikka enää ei ole sairaalan tukiverkkoa ympärillä. Täällä on omat läheiset ihmiset ja perhe, jotka ovat olleet tukemassa, Miika kertoo.

Miika huomasi nopeasti nykyisen kumppaninsa kohdalla, että nyt on se oikea löytynyt.

– Olemme rehellisiä toisillemme ja pystymme juttelemaan kaikesta. Meillä on yhteisiä harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita, sitten tietenkin tulevaisuuden haaveet kohtaavat. Siinä on niin monta syytä, miksi hän on tuntunut oikealle tyypille.