Ensi talven energiakriisissä Eurooppa on säiden armoilla – MTV:n meteorologi esittelee kaksi skenaariota

– Jos meillä on talvi, joka on leuto, sateinen ja tuulinen, niin silloin meillä on tuulivoimatuotanto maksimissaan ja sähkönkulutus tipahtaa myös. Kylmän ja lämpimän talven välillä voi olla jopa 30 prosentin ero lämmitystarpeessa, kertoo Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund.