Ensi-isku: Ukraina kertoo tuhonneensa venäläisen viestintäjärjestelmän – droneosuma videolle

Kyseessä on käytännössä liikuteltava radioasema, joka parantaa pienempien radioasemien tehokkuutta taistelukentällä.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW), arvioi eilen, että Ukraina vaikuttaa iskevän nyt erityisesti Venäjän ilmatorjuntaan, jotta pian saapuvat F-16-hävittäjät voivat operoida vapaammin.