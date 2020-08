Ennuste: Biden voittaa todennäköisesti kannatuksensa kanssa tuskailevan Trumpin

Luvassa tarkempia arvioita

Ennuste antaa nyt kohtuullisen hyvät mahdollisuudet jopa Bidenin murskavoittoon. Sen mukaan Bidenilla on 30 prosentin mahdollisuudet voittaa vaalit yli 10 prosenttiyksikön erolla Trumpiin.

Tällä hetkellä Bidenin johto FiveThirtyEightin gallupkeskiarvossa on kahdeksan prosenttiyksikköä.

Aika on vielä Trumpin puolella

Silverin mukaan Bidenin asema on vahva, mutta kuten 28 prosentin voittomahdollisuus kertoo, ei Trumpia voi vielä laskea ulos kisasta.

Erityisesti Trumpin etuna on se, että vaaleihin on vielä aikaa yli kaksi ja puoli kuukautta, joten paljon ehtii vielä tapahtua.

On hyvin mahdollista, että Bidenin gallupjohto kapenee syksyn aikana, ja tasaisessa tilanteessa valitsijamiesjärjestelmä hyödyttää todennäköisesti Trumpia, kuten se teki vuonna 2016.

Trump altavastaaja

Silti ennakkosuosikin asema on nyt Bidenilla.

– On selvää, että Trumpin nykyinen asema kyselyissä on heikko. Gallupkeskiarvojemme mukaan Biden on tällä hetkellä edellä Floridassa, Wisconsinissa, Michiganissa, Pennsylvaniassa, Arizonassa, Ohiossa ja Nebraskan toisessa vaalipiirissä – kaikki paikkoja, joissa Clinton hävisi 2016.