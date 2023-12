Ennätyskehonrakentaja pumppasi ME:n kaikille tutussa liikkeessä – montako toistoa sinä saisit?

Guinnessilla on erilaisia rajoittuneisuusluokituksia, mukaan lukien lyhytkasvuisuus, joiden myötä ihmisillä on mahdollisuus yrittää ennätyksen tekoa reilusti vertaisiaan vastaan.

Tavan tallaajillekin tutut etunojapunnerrukset on Guinnessin sääntöjen mukaan tehtävä siten, että laskuvaiheessa kyynärpää on vähintään 90 asteen kulmassa ja nousussa käsien on mentävä suoriksi. Vartalon on myös pysyttävä läpi suorituksen suorana.