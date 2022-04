Ennätykselliset 1 603 ottelua valmentanut veteraani jää eläkkeelle – "En sano, etteikö intoa olisi enää"

– Ajattelin, että nyt on oikea hetki. Näin kauden lähetessä loppuaan työpaikkoja ei juuri ole tarjolla, Warnock totesi Sky Sportsille eläköitymisajankohdastaan.

– En sano, etteikö intoa olisi enää. Mutta kun näen ystäviäni, joilla on terveysongelmia, tulee aika, jolloin sinun on annettava omalle perheellesi vähän enemmän aikaa kanssasi. Päävalmentajana olet hyvin itsekäs, viet työt kotiin meni sinulla työssäsi hyvin tai huonosti, ja se on vaikeaa vaimollesi ja lapsillesi.