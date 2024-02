Ennakkosuosikit Oppenheimer ja Poor Things haalivat Bafta-palkintoja

Christopher Nolanin ohjaama Oppenheimer on saanut ainakin viisi Bafta-palkintoa, ja Yorgos Lanthimosin ohjaaman Poor Thingsin saldo on ainakin neljä palkintoa.

Bafta-gaala on vielä meneillään, ja osa pääpalkinnoista on jakamatta.

Kolmantena ennakkosuosikkina pidetty Martin Scorsesen ohjaama Killers of The Flower Moon on jäänyt Bafta-gaalan alkupuoliskon ajan vaille palkintoja. Scorsesen elokuva on ehdolla kaikkiaan yhdeksässä kategoriassa.