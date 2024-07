Englannin tähtipelaajan kohtaaminen nosti EM-tuomarin vanhat synnit esiin

Bellinghamin syytökset palauttivat Zwayerin vanhan rangaistuksen esiin, minkä seurauksena tuomari vetäytyi lyhyeksi ajaksi sivuun ottelukentiltä. Vuonna 2023 hän sai tuomittavakseen Kansojen liigan loppuottelun. EM-kisoissa hän on tuomaroinut tähän asti kolme ottelua.

– Meidän täytyy kunnioittaa Uefan päätöstä siitä, kenet tahansa he valitsevat tuomariksi. Se ei muuta meidän kohdallamme mitään. Me vain keskitymme edessä olevaan peliin emmekä annettuihin tuomareihin, Shaw sanoi The Guardian -lehdelle.