Englannin EM-valinnat järkyttivät – nyt puhuu kapteeni Harry Kane

Puolet Englannin EM-joukkueesta ei ole koskaan pelannut arvoturnauksessa. Kokeneet hahmot, kuten keskuspuolustaja Harry Maguire , jolla on vyöllään 63 maajoukkuepeliä, ja laitahyökkääjä Jack Grealish , jolla on 36 peliä Englannin paidassa, jäivät monien yllätykseksi rannalle.

Tähtihyökkääjä Kane kuitenkin vakuuttaa, että kaikki valitut pelaajat ovat ansainneet paikkansa EM-kisoissa, ja että heillä on riittävästi kokemusta menestyäkseen Saksassa.

– Mielestäni meillä on enemmän kuin tarpeeksi kokemusta. Etenkin monilla pelaajilla, jotka ovat pelanneet kahdessa tai kolmessa turnauksessa. Aina tulee uusia pelaajia, pelaajia, jotka ansaitsevat olla täällä, Kane saneli Reutersin mukaan lehdistölle.

– Ne jätkät, jotka jäivät pois... On surullista nähdä heidän lähtevän, mutta loppujen lopuksi nämä asiat kuuluvat asiaan, kun kyse on Englannin maajoukkueesta. Managerin on tehtävä vaikeita päätöksiä.