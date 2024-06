Jalkapallolegendalta kovaa tekstiä uudella pelipaikalla pelaavasta Englannin tähdestä – "Hänet revitään kappaleiksi"

Englannin päävalmentaja Gareth Southgate on suunnitellut peluuttavansa Liverpoolin laitapuolustaja Trent Alexander-Arnoldia keskikentällä perjantaina käynnistyneissä EM-kisoissa.

Päätös on herättänyt runsaasti keskustelua jalkapalloväen keskuudessa – varsinkin Briteissä. Osa uskoo Alexander-Arnoldin pärjäävän pelipaikalla mainiosti, mutta osa puolestaan ei koe hänen istuvan keskikentälle.

Yksi suurista epäilijöistä on Irlannin ja Manchester Unitedin legenda Roy Keane.

– Englannilla on joitain mahtavia yksilöitä. Neljä tai viisi pelaajaa, jotka voisivat kävelle minkä tahansa tämän turnauksen joukkueen avauskokoonpanoon. Mutta heidän on saatava homma tasapainoon, Keane aloittaa Sky Sportsin mukaan .

– Heillä on pelaajia, jotka voivat voittaa otteluita, mutta ongelmana on parempia joukkueita vastaan puolustaminen. Uskon, että he pärjäävät lohkossa. Ja Trent pärjää (keskikentällä), Keane jatkaa.