Englannin EM-pelaajien suut tukittu – rankkarikirouksen murtaneet salaisuudet tihkuivat julki

Juuri tuon onnistumisen taustalla oli Englannin jalkapalloliiton iso satsaus rangaistuspotkujen tilastollisen ja psykologisen puolen kehittämisessä. Siitä vastasi nykyisin Bolton Wanderersissa työskentelevä Chris Markham, jonka osuus paljastui norjalaisen urheilupsykologi Geir Jordetin tänä vuonna julkaistussa kirjassa Pressure: Lessons from the psychology of the penalty shootout.