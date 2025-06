Muistatko hengenvaarallisista kauneusleikkauksistaan tunnetun Heidi Montagin? Tältä hän näyttää nyt

Heidi Montag nousi kuuluisuuteen The Hills -sarjasta. Sen jälkeen hän on tehnyt lukuisia kauneusleikkauksia, joita osa on ollut jopa hengenvaarallisia.

Tosi-tv-tähti Heidi Montag on tehnyt vuosien varrella useita kauneusoperaatioita. Montag on leikkauttanut muun muassa huulensa, nenänsä ja rintansa.

Tältä Heidi Montag näytti toukokuussa 2025.Copyright © 2025 BACKGRID UK

Heidi Montagilla nähtiin peruukki toukokuun AMA-gaalassa.Credit: SOPA Images Limited / Alamy Stock Photo

Pari osallistui toukokuun lopussa AMA-gaalaan, jossa huomion sai Montagin peruukki. Pratt vastasi myöhemmin kritisoijille vaimonsa puolesta.

– Hienot peruukit maksavat 20 000 dollaria – kysykää vaikka Beyoncélta.

– Olen oppinut paljon peruukeista. Hyvät peruukit maksavat 20 000 dollaria. Meillä ei ole tuollaista peruukkibudjettia, hän summasi.

Spencer Pratt ja Heidi Montag./All Over Press

Pratt ja Montag esiintyivät molemmat The Hills -kulttisarjassa, jossa heidän suhteensa oli myrskyinen. Pariskunta on pysynyt aktiivisesti julkisuudessa sarjasta lähdön jälkeen.

He olivat myös mukana Britannian Big Brother -ohjelman julkkisversiossa. Naimisiin pari meni vuonna 2009.

Vuonna 2009 Montag järkytti maailmaa teettämällä saman päivän aikana 10 erilaista kauneustoimenpidettä. Hän on paljastanut, että kuoli hetkeksi leikkauspöydälle operaatioiden aikana.

Montag on myöhemmin katunut operaatioitaan.

– En halua maailman isoimpia rintoja ja rehellisesti sanottuna, haluaisin pienentää niitä. En kuitenkaan halua mennä enää kirurgin veitsen alle. Olen jumissa näiden kanssa. Joskus toivon, että voisin mennä takaisin siihen, mitä ennen olin. Kun katson sen tytön raikkaita kasvoja, mietin että tuo minä oikeasti olen, hän sanoi vuonna 2010.

Heidi Montag vuonna 2007./All Over Press

Lähteet: People, Hollywood Reporter