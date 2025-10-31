Näyttelijä Emma Stonen ulkonäkö muuttui radikaalisti uuden elokuvan myötä.
Näyttelijä Emma Stone ajoi päänsä kaljuksi ohjaaja Yorgos Lanthimosin Bugonia-elokuvaa varten. Elokuva saa ensi-iltansa 31. lokakuuta Suomessa.
Stone kertoi aikaisemmin pitäneensä ulkonäkönsä salassa ja käyttäneensä peruukkia.
– Olin pettynyt, etten voinut mennä ulos sen [kaljun] kanssa. Olin ihan kalju. Se olisi ollut hauskaa, Stone kertoi Voguelle.
Hän kertoi pitäneensä kaljustaan suuresti.
– Maailmassa ei ole parempaa tunnetta. Ensimmäinen suihku, kun olet ajanut pääsi? Voi luoja, se on uskomatonta, Stone kertoi.
Stone esiintyi peruukissa esimerkiksi New Yorkin elokuvajuhlilla lokakuussa 2024.
Emma Stone peruukissaan New Yorkin elokuvajuhlilla lokakuussa 2024.IMAGO/MediaPunch/ All Over Press
Bugonia-elokuvassa kaksi salaliittoteoreetikkoa sieppaa Stonen. Elokuva nähdään teattereissa Yhdysvalloissa 31. lokakuuta.