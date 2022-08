Emma Kimiläisen suhde arkiautoiluun on hyvin erilainen kuin tuskistaan avautuneella Lewis Hamiltonilla: "Varmasti on stressaavaa"

Auto voi olla ihmiselle tärkeä osa elämää. Yksille se merkitsee statusta, toisille se on vain välttämätön kulkuväline.

Emma Kimiläiselle autoilu on tärkeä asia myös ammatin ulkopuolella, sillä se on itsenäinen tapa liikkua.

– Sateisina tai myrskyisinä päivinä kun menee autoon pitkän päivän jälkeen, se on turvan sija. Ihana hiljaisuus, Kimiläinen kertoo MTV Vieras -ohjelmassa .

Hyviä keskusteluja

– Autossa syntyy myös äärimmäisen hyviä keskusteluja. Välillä kun tyttäreni kanssa ajamme pidempää matkaa, meillä on todella hauskaa, kun puhumme kaikkea.

Käynnissä on tiukka pohdinta: vaihtaako täyssähköautoon.

Kimiläinen paljastaa kiikarissa olevan ”räväkämpi” sähköauto, jossa on hyvä toimintasäde.

Suomessa ajaminen rentouttaa

– Ei tarvitse mennä kuin Keski-Eurooppaan, niin meininki on ihan hullua. Varmasti on stressaavaa, kun et voi yhtään arvioida, mitä muut ovat tekemässä.