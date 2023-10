Emilia Vuorisalmi tunnustautuu TTK-faniksi: "Vitsi, kun saisi itse olla tuolla mukana"

Hän on kuitenkin ollut vuosien varrella hengessä mukana tukemassa montaa hyvää ystäväänsä kilpailussa.

– Onhan tämä ihan maagista, ja kun on vielä nähnyt monien tuttujen käyvän läpi kilpailun aikana ison muutoksen. Kun joutuu keskittymään johonkin ihan muuhun kuin yleensä, niin kyllä siinä tapahtuu henkistä kasvua. Ainakin niille, jotka minä tunnen, on kilpailu tehnyt vain hyvää, Vuorisalmi kertoi.

Hän kertoo olevansa tällä hetkellä tyytyväinen elämäänsä. Noin puolitoista vuotta sitten alkanut parisuhde voi hyvin ja työrintamalla on uusia haasteita.

– Aika lentää, kun on kivaa. Tämä on ollut hyvin levollista aikaa hieman haastavampien vuosien jälkeen. Lapset voivat hyvin ja minulla on tosi kiinnostavia uusia työprojekteja. Kirjoitan parhaillaan uutta kirjaa, Vuorisalmi kertoi.