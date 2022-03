Emil Larmi avaa, miksi siirtyi kesken kauden SHL:ään – paljastaa uransa tavoitteet

– He todella halusivat minut. Sillä oli myös iso merkitys, kun tiesin, että tämä joukkue voi todella voittaa jotain, Larmi sanoo.

– Kyse ei ole vain siitä, vaan haluan olla mukana matkassa, jossa meillä on mahdollisuus tehdä jotain todella hyvää, maalivahti selventää.

Larmin sopimus ulottuu ensi kauteen asti. Hän on ehtinyt tutustua uuteen kotikaupunkiinsa muutaman viikon ajan.

– Pidän tästä paikasta, se on viihtyisä, hyvät kahvilat. Siinä on kaikki, mitä tarvitsen, Larmi naurahtaa.

Suomalaisvahti on pelannut Ruotsissa seitsemän ottelua. Larmin torjuntaprosentti on toistaiseksi SHL:ssä 88,8. Viime lauantaina Växjö kärsi kirvelevän tappion, kun Luleå oli parempi lukemin 2–1. Larmi antoi sen jälkeen mailalleen kyytiä.

– Jään ulkopuolella olen hyvin rauhallinen, mutta jäällä minulla on toinen puoli itsestäni. Löydät varmaan videoita, joissa rikon mailoja. Minulla on niin suuri halu voittaa, se on iso osa minua.