EM-kisoissa nähty radikaali muutos – suomalainen huipputuomari: "Miksi näin tehdään?"

Al-Emara on huomannut monivuotisen huippu-tuomariuransa aikana, että pelin vauhti huippujalkapallossa, niin Suomessa kuin ulkomailla, on kasvanut rajusti. Se on vaatinut myös muutoksia erotuomareilta.

– Nyt tilanne on muuttunut täysin, että erotuomareille ei ole sellaista tiettyä paikkaa kentällä, vaan viesti on selkeä: Ole siellä, mistä näet, Al-Emara kertoo.

Oikeudenjakajien liikkuminen ei ole ainoa muutos, minkä Al-Emara on huomannut. EM-kisoihin uudistettu sääntö, että tuomareita eivät saa puhutella muut pelaajat kuin joukkueiden kapteenit, Al-Emara on ottanut ilolla vastaan.

– Se on vienyt sellaisen turhan sählingin siitä erotuomarin ympäriltä pois, ja se on jotenkin saanut erotuomarit ulos kuorestaan. Nyt persoonat näkyvät enemmän ja erotuomarin näkökulmasta on tapahtunut enemmän johtamista. Mielestäni tämä on ollut todella hyvä ja toimiva uudistus.