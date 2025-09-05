EM-kisoissa jättipaukku! Hallitsevalla mestarilla tyly kohtalo – "Tämä sattuu"

Hallitseva Euroopan mestarin Espanjan EM-kisat päättyivät karulla tavalla jo alkulohkoon.

Espanja hävisi lohkovaiheen päätösottelussa Kreikalle 86–90. Koska Bosnia-Hertsegovina voitti Georgian aiemmin torstaina, olisi Espanjan jatkopaikka vaatinut ottelusta voittoa.

Espanja voitti turnauksessa vain kaksi ottelua. Putoaminen jo tässä vaiheessa on karu kohtalo, sillä Espanja juhli EM-kultaa vuonna 2022.

Joukkueen kokonaissijoitus on putoamisen myötä 17:s, mikä on maan kaikkien aikojen huonoin arvokisasuoritus.

Espanjan luottopelaaja Juancho Hernangomez otti syyn niskoilleen.

– Minä olen tehnyt paljon virheitä. Se on tämän lajin raskas puoli. Otan syyn niskoilleni siitä, mitä tässä turnauksessa tapahtui. En ole ollut iskussa. Tämä on epäonnistuminen, Hernangomez toteaa Marcalle.

Hernangomezin veljeksistä vanhempi Willy Hernangomez oli niin ikään pettynyt.

– Tämä on vaikeaa. Olen varma, että tämä on arvokas kokemus meille tulevaisuutta ajatellen. Tämä sattuu, mutta tekee meistä vahvempia, Hernangomez sanoo.