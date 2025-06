Tässä Huuhkajien kokoonpano tuikitärkeään Puola-otteluun – Jacob Friisiltä kaksi muutosta avaukseen

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jatkaa MM-karsintaurakkaansa Puolaa vastaan. Päävalmentaja Jacob Friis on tehnyt kaksi muutosta Hollanti-ottelun avauskokoonpanosta.

Hollanti-ottelussa avausyksitoistikossa oikealla nousevana laitapuolustajana pelannut Nikolai Alho aloittaa Puolaa vastaan penkillä ja tilalle on nostettu Fredrik Jensen. Toinen muutos on se, että Robert Ivanov on penkin puolella. Glen Kamara nousee avauskokoonpanoon keskikentän keskelle, jolloin Matti Peltola putoaa kolmen topparin linjaan Miro Tenhon ja Arttu Hoskosen kanssa.

Ottelu Puolaa vastaa käynnistyy Helsingin olympiastadionilla kello 21.45.

Alla Suomen avauskokoonpano:

Lukas Hradecky

Miro Tenho- Arttu Hoskonen- Matti Peltola

Fredrik Jensen- Kaan Kairinen- Glen Kamara- Jere Uronen

Oliver Antman- Joel Pohjanpalo- Robin Lod

Puolan kokoonpanon näet alla olevasta kuvasta. Jos kuva ei näyt, voit katsoa sen tästä linkistä.