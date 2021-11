Elon Musk säväyttää jälleen – lupaa noudattaa Twitter-kyselynsä tulosta: “Ehdotan, että myyn 10 prosenttia Teslan osakkeista”

– Viimeaikoina on puhuttu paljon realisoimattomien voittojen käytöstä verovälttelyn keinona, joten ehdotan Teslan osakkeiden myymistä 10 prosentin edestä, Musk kirjoittaa Twitterissä.

Tätä artikkelia kirjoittaessa, kyselyyn on vastannut yli 2,7 miljoonaa Twitter-käyttäjää.

Tulos on toistaiseksi suhteellisen tiukka. Vastaajista noin 57 prosenttia puoltaa Muskin myyntiehdotusta ja 43 prosenttia vastustaa.

Kysely sulkeutuu tänään illalla klo 21.17 Suomen aikaa. Voi siis olla, että illalla on vuorossa valtava talousuutinen.

Miksi Musk ehdottaa myyntiä?

Musk jatkoi Twitterissä kirjoittaen, että hänelle osakkeiden myynti on ainoa tapa maksaa veroja. Tämä johtuu Muskin mukaan siitä, että hän ei nosta palkkaa tai saa bonuksia yrityksistään, kuten monet muut miljardöörit.

Musk on aiemmin kertonut, että hänen on maksettava tänä vuonna valtavasti veroja, sillä hänen on myytävä vanhentuneita osakeoptioitaan vuodenvaihteeseen mennessä.