Juuri nyt: Elon Musk ostaa Twitterin 44 miljardilla dollarilla

Reuters uutisoi aiemmin illan aikana, että Twitterin osakekauppa on keskeytetty. Reutersin mukaan kaupankäynti käynnistyi uudelleen pian keskeytyksen jälkeen.

Summa on euroiksi muunnettuna noin 41 miljardia. Kaupan myötä Twitter poistuu pörssistä.

Musk on ahkera tviittaaja, joka on aiheuttanut usein hämmennystä kommenteillaan. Hän on tölvinyt poliitikkoja ja hänen epäillään levittäneen vääriä tietoja tviiteissään.