Elokuvaneuvos Kari Uusitalo on kuollut tiistaina 23. syyskuuta, kertoo Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Kavi muistokirjoituksessaan.
Uusitalo oli kuollessaan 92-vuotias. Hän oli elokuvahistorioitsija, elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja.
Hän työskenteli Suomen elokuvasäätiössä vuosina 1970–1998. Elokuvaneuvoksen arvonimi hänelle myönnettiin vuonna 1990.
Muistokirjoituksessa kuvaillaan, että Uusitalo oli "kotimaisen elokuvan pitkäaikaisin ja merkittävin puolestapuhuja."
Muistokirjoituksen on allekirjoittanut instituutin entinen johtaja Matti Lukkarila.
– Elokuva-alasta laidasta laitaan kiinnostunut ja kaikki suomalaiset elokuvat nähnyt asiantuntija jätti jälkeensä korvaamattoman elämäntyön.
Muistokirjoituksessa muistellaan, että Uusitalo oli ihminen, jolla oli korkea työmoraali.
– Suomen elokuva-arkiston kollegat ja elokuvatutkijat muistavat hänen auliutensa jakaa tietojansa, neuvoa ja auttaa.