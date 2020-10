Hollywood-tuottaja Harvey Weinsteinille kuusi uutta syytettä – sai jo aiemmin 23 vuoden tuomion seksuaalirikoksista

Yhteensä Weinsteinia on syytetty viiden naisen raiskaamisesta tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Weinsteinilla on jo 23 vuoden vankilatuomio seksuaalirikoksista. Hänet tuomittiin helmikuussa New Yorkissa.

Aiempi tuomio oli metoo-virstanpylväs

Liikkeen myötä maailmalla on noussut julkisuuteen lukuisia tapauksia, joissa muun muassa tunnetut julkisuuden henkilöt ovat käyttäneet asemaansa seksuaalisen hyväksikäytön apuvälineenä.

Weinstein on kieltänyt syyllistyneensä tekoihin, joista häntä on syytetty, niin New Yorkissa kuin Kaliforniassakin.