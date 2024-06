Elokapinan mielenosoitus on päättynyt – poliisi laittaa teltat jakoon

Helsingin keskustassa eilen alkanut ympäristöliike Elokapinan mielenosoitus on päättynyt, ja liikenne kulkee paikalla normaalisti, kertoo Helsingin poliisi.Järjestö ilmoitti aiemmin mielenosoituksen jatkuvan tänään yhteen saakka. Poliisi tiedotti hieman ennen kello yhtä antaneensa järjestölle luvan mielenilmauksen päättävälle kulkueelle Pohjoisesplanadia pitkin Esplanadin puistoon.

Paikalla eilen tuhatkunta mielenosoittajaa

Mielenosoitus on sujunut rauhanomaisesti. Poliisi ei ole tehnyt mielenosoituksessa kiinniottoja, eikä ohikulkijoiden kanssa ole ilmennyt konflikteja.

Tiesulku aloitti Elokapinan Myrskyvaroitus-kampanjan, jonka tavoitteena on kasvaa Suomen historian suurimmaksi kansalaistottelemattomuuskampanjaksi, Elokapina kertoo. Myrskyvaroitus-kampanjan on suunniteltu sisältävän useita mielenosoituksia kesäkuun aikana. Mielenosoituksia on tiedossa ainakin 11., 25., 28. ja 30. kesäkuuta.